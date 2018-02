Parco Alta Murgia, manifestazioni interesse per proposte di eventi divulgativi e culturali

Ancora pochi giorni, fino a lunedì 26 febbraio 2018, ore 12.00, per inoltrare le manifestazioni di interesse utili per presentare proposte per l’organizzazione di attività divulgative, educative, formative, informative, ricreative, di comunicazione culturale e sociale da sviluppare in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Le manifestazioni di interesse – rende noto un comunicato stampa dell’Ente Parco – sono legate al programma chiamato “E-venti del Parco”, approvato dall’Ente Parco, che prevede l’attuazione di progetti finalizzati alla organizzazione di iniziative funzionali allo sviluppo di un modello innovativo di Turismo Sostenibile, tra cui “S.A.C.LAB: Laboratori di Esperienze”, utile per mettere a valore i beni fruibili nell’area del Parco con capacità di attrattori turistici, per la valorizzazione identitaria degli aspetti storico-culturali e dei beni legati alla tradizione dell’area secondo il concetto di rete.

Possono presentare proposte tutti i soggetti pubblici o privati, in forma singola e associata, persone fisiche e/o giuridiche, i Comuni facenti parte della “Comunità del Parco” che operano con finalità analoghe a quelle dell’Ente Parco.

Tutti i dettagli dell’Avviso Pubblico e la modulistica sono su http://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php/bandi-avvisi/2114-avviso-pubblico-16.