​“Un calcio all’impossibile”, a Bari la partita del cuore

“Un calcio all’im... possibile” è il titolo dell’evento che porterà in campo domenica 3 giugno alle 18, presso lo stadio San Pio di Bari, la Nazionale Leo-Lions, la Nazionale Attori e l'Associazione sportiva dilettantistica dell'Università di Bari per il Service Cani Guida, in occasione del IV Memorial dedicato a Enzo Manduzio.

Patrocinato dal Comune di Bari e dall’Università degli S tudi di Bari Aldo Moro, il grande evento finale dell’anno sociale organizzato dai giovani Lions regalerà un cane guida a un ragazzo non vedente in modo da “donargli nuovamente la vi(s)ta”.

«Sarà una domenica speciale, un connubio perfetto tra divertimento e solidarietà - commenta la presidente del Distretto Leo pugliese, Annalisa Turi -. Abbiamo deciso di concludere l’anno con la partita del cuore perché crediamo sia un’ottima metafora di vita: lo sport mette insieme le persone e le porta a concentrarsi su un obiettivo. Il nostro gol sarà la donazione di un cane guida ad un non vedente; sarà un gol stupendo perché renderà participi alla realizzazione di questa rete tutti coloro che decideranno di darci un “assist”».

«Sarà un evento emozionante - racconta il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bari, Antonio Felice Uricchio - si accumuleranno sentimenti e virtù in un campo di calcio; rapporti nuovi e dialoghi secondi; ci stringeremo per riflettere sulla solidarietà seminando divertimento e buon umore».

«Una domenica nella quale sport e solidarietà ancora una volta regalano divertimento, amicizia e soprattutto beneficenza a chi è in difficoltà» commenta il segretario della Uniba Asd, Maurizio Scalise.

Per concludere, chiosa Giuseppe Cascella, presidente della Quarta Commissione Culture, Turismo, Marketing territoriale e Sport, «la partita di domenica rappresenta uno degli eventi di solidarietà da ammirare, ripetere e promuovere quando gli attori italiani sono al servizio delle persone più bisognose li rende straordinariamente da... oscar».