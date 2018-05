Fondi e opportunità europee, evento a cura M5S

Si terrà presso la Sala Consiliare di Altamura, nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 maggio, la presentazione dello sportello di primo contatto per i Fondi Europei ed il Microcredito.

L’evento sarà costituito da due momenti distinti. Dalle ore 17 alle ore 18, verrà illustrata questa realtà, con uno spazio dedicato alla formazione degli attivisti e professionisti interessati successivamente, dalle ore 19 alle ore 20, si terrà un incontro pubblico rivolto ai cittadini. Saranno presenti Rosa D’Amato, europarlamentare M5S, Rossella Carparelli, commercialista esperta in fondi europei e il candidato sindaco del M5s Raffaele Difonzo.

Chiara la visione del candidato sindaco pentastellato, che dichiara: “Il nostro comune ha bisogno di far giungere nuove risorse sul territorio. Per questo conoscere il mondo dei fondi europei e le opportunità che ci riserva l’Europa è un’ottima occasione per implementare servizi e infrastrutture necessarie alla nostra comunità”.

Il Movimento 5 Stelle Altamura, vuole con questo incontro costituire il primo presidio informativo per i cittadini e le imprese che vogliono conoscere meglio due strumenti fondamentali come i Fondi Europei e il Microcredito.

La rete degli sportelli è in espansione: lo scopo è mettere in relazione le idee con le risorse europee. L’europarlamentare Rosa D’Amato con il suo staff, ha già costituito moltissimi altri centri, formando delle "antenne" locali, che svolgono un ruolo di mediazione tra la richiesta di realizzazione di progetti e le opportunità europee per realizzarli.