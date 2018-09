Tutto da rifare per l' appalto per il verde pubblico per il quinquennio 2018-2022

Tutto da rifare per la gara di 5 anni - periodo 2018-2023 - del servizio di gestione del verde pubblico. Il settore Lavori Pubblici del Comune ha avviato il procedimento di annullamento della gara dopo aver ravvisato vizi formali nel bando che potrebbero aver limitato la partecipazione