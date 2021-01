Comune di Altamura - Attivo il portale UEPA dall'1 Gennaio

Parte ufficialmente dal 1° GENNAIO il portale web per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di Altamura con il quale è possibile compilare le pratiche online, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali.

Dalla carta al digitale

Le richieste dovranno essere obbligatoriamente presentate solo attraverso il portale web, sostituiranno completamente il formato cartaceo ed avranno la stessa validità perché conforme ai dettami del codice dell’amministrazione digitale. Il sistema prevede la possibilità di inserire nuove istanze, previo accesso mediante SPID, relative ai procedimenti in materia di Edilizia, Urbanistica, Paesaggio e Ambiente. Dal 1° GENNAIO non verranno più accettate istanze cartacee.

Un servizio H24

La nuova piattaforma, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, comprende i servizi di principale interesse previsti dal D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dalle altre normative di settore. È un servizio per i cittadini e i tecnici altamurani che in questo modo potranno fare le loro segnalazioni e richiedere determinati servizi, superando il problema degli uffici chiusi al pubblico a causa dell’emergenza Covid.

Monitoraggio dell’istanza ed accesso libero

I cittadini e professionisti potranno consultare nel dettaglio l’avanzamento delle proprie pratiche direttamente da casa o dallo studio.

Con l’uso di questo nuovo canale telematico si possono ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa per le cittadine e i cittadini e allo stesso tempo migliorare l'attività della pubblica amministrazione in termini di efficacia ed efficienza. Il portale web prevede una sezione, ad accesso libero, per tutti i cittadini che vogliono consultare e/o ricercare gli estremi dei titoli abilitativi rilasciati nel territorio comunale

Guida online

Una guida online sull’utilizzo dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) agevola la consultazione delle pratiche già presentate presso l’ente e offre preziose indicazioni sulle procedure per l’invio di ulteriori istanze/segnalazioni/comunicazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 6 Giugno 2001 n. 380.