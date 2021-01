Si-lab, workshop e laboratori di connessione digitale dedicati agli over 65

Coronavirus: 1.499 nuovi casi. Sfondato il muro dei 100mila contagi da inizio pandemia

Cronaca

Sono stati registrati 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto