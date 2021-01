Avanzamento spesa P.S.R. - Il presidente, Francesco Paolicelli, convoca la IV Commissione consiliare

Il presidente, Francesco Paolicelli, convoca la IV Commissione consiliare permanente per giovedì 14 gennaio alle ore 10. La riunione si terrà in modalità da remoto, dall'aula consiliare del palazzo del Consiglio Regionale a Bari, in via Gentile 52. Il tema all'ordine del giorno è il seguente:

“Avanzamento spesa P.S.R. e proiezione della spesa futura”

È richiesta l'audizione dell'assessore all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, del direttore del Dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, della dirigente dell'Autorità di Gestione, Rosa Fiore.

“Come prima commissione – dichiara il presidente – ho deciso di chiedere l'audizione dell'assessore Pentassuglia, per verificare lo stato del Psr, tema molto importante per le attività della nostra regione nel settore agroalimentare”.