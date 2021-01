Scuola, Emiliano proroga l'ordinanza sulla didattica fino a sabato 16

Il presidente Emiliano ha prorogato sino a sabato 16 gennaio l'ordinanza sulla scuola attualmente in vigore (secondo la quale si dispone che le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, siano in Ddi, Didattica digitale integrata) nelle more dell'imminente emanazione del nuovo dpcm e della correlata collocazione della Regione Puglia in una delle aree di rischio.



La decisione è emersa in seguito all'incontro svolto questa mattina in videoconferenza tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, gli assessori Sebastiano Leo, Pier Luigi Lopalco e Anita Maurodinoia, Anna Cammalleri direttore dell’USR e i sindacati sul tema “scuola” e prossime misure per il contrasto all'epidemia Covid 19.

L'Amministrazione regionale «si riserva di assumere ogni eventuale ulteriore decisione, a partire dal prossimo 18 gennaio, sulla base delle previsioni del nuovo dpcm, dei rapporti informativi e del rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese alla data del 16 gennaio 2021, nonché sulla base delle risultanze dell’istruttoria in corso da parte del competente Dipartimento della Salute».