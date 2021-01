Domani conferenza stampa su ordinanza per la discarica “Le Lamie”

Domani, venerdì 15 gennaio, alle 12:00, in videoconferenza, la Sindaca Rosa Melodia e l’Assessora all’ambiente Loretta Moramarco, illustreranno i contenuti dell’ordinanza sindacale sulle misure precauzionali per il rischio di potenziale contaminazione dell’area circostante la discarica per rifiuti urbani in località “Le Lamie” (lungo la strada Altamura-Laterza), oggetto di sequestro preventivo, con provvedimento del 29 novembre 2019 del giudice per le indagini preliminari dott.ssa Annachiara Mastrorilli, operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico.

Il Comune di Altamura ha seguito con attenzione e cura la questione adottando gli atti necessari per la messa in sicurezza di emergenza e la verifica dei luoghi in coordinamento con la Regione Puglia, Arpa, Asl, Città Metropolitana e i progettisti individuati dal Comune RTP "PH3 Engineering srl Unipersonale- dott. Geol. Domenico Femino". Tanto, in via sostituiva, stante l'inerzia del proprietario e gestore Tra.de.co. Srl.

Domani mattina saranno comunicate le modalità di accesso alla videoconferenza.