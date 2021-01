Abbandono dei rifiuti - Quasi 200 le sanzioni comminate nel 2020. La campagna di sensibilizzazione.

L'Assessorato all'Ambiente lancia la campagna di sensibilizzazione contro gli abbandoni dei rifiuti.

Il comunicato.

Continua il lavoro del Comune di Altamura per la tutela dell'ambiente. Nel 2020 sono state quasi 200 le sanzioni comminate per gli abbandoni di rifiuti dal Comando Polizia Locale - Sezione Controllo del Territorio.

È stata avviata dall’Assessorato all’Ambiente la campagna di sensibilizzazione “Ve lo diciamo in tutte le lingue: gli abbandoni sono illeciti!”. Si sottolinea che gli abbandoni sono illeciti di qualcuno, ma diventano un costo per tutti e uno sfregio per la città e per le campagne circostanti, con slogan ed informazioni utili in italiano e in dialetto altamurano, inglese, francese, albanese ed arabo, grazie alla collaborazione del centro interculturale "Caravan" (traduzioni a cura di Sarra Missaoui, Donato Scalera, Marina Fiore).

Il ritiro degli ingombranti (materassi, vecchie reti, elettrodomestici, vecchi divani, giocattoli, fioriere, etc.) è gratuito.

Basta chiamare il numero verde 800 036 459: una semplice chiamata gratuita per concordare il ritiro di questi ingombranti direttamente da casa vostra.

È possibile utilizzare anche l' APP Aro Ba4 o inviare una mail a: numeroverde@teknoserviceitalia.com.

Gli ingombranti possono essere conferiti anche presso il centro comunale di raccolta (presso la sede della Teknoservice in via Gravina, angolo via Ferri Rocco) negli orari di apertura, dal lunedì al sabato, dalle ore 13:00 alle ore 19:00. L'orario è valido anche per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata.

La maggioranza degli altamurani si comporta correttamente e contribuisce a mantenere alta la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma l’obiettivo è raggiungere nel 2021 risultati migliori.

Video e materiale grafico sono pubblicati sulla pagina Facebook Comune di Altamura