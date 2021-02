Scuola: da oggi tornano in classe gli studenti delle superiori

Riprese da oggi, anche in Puglia, le lezioni in aula nelle scuole superiori, seppure con il limite del 50% di presenza di studenti e con la possibilità per le famiglie di chiedere la Did, didattica ditigale integrata. È quanto prevede l'ultima ordinanza firmata nei giorni scorsi dal presidente Michele Emiliano. Ogni scuola deve, quindi, organizzare l'orario delle lezioni, alternando Did e insegnamenti in presenza.

«Le istituzioni scolastiche - è quanto prevede l'ordinanza regionale - organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza».

Sarà interessante capire effettivamente quanti studenti faranbno ritorno tra i banchi e quanti, invece, preferiranno restare ancora a casa.