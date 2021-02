150 anni dalla Costituzione del 7° Reggimento Bersaglieri - Incontro a Palazzo di Città

Questa mattina la Sindaca Rosa Melodia ha ricevuto a Palazzo di Città il Generale di Corpo D’Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze Operative del Sud, il Generale di Brigata Giovanni Gagliano, comandante della Brigata “Pinerolo” e il Colonnello Giovanni Ventura, comandante del 7° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Pinerolo”, oggi anche alla guida del Raggruppamento “Campania”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi”.

All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio Dionigi Loiudice ed il Comandante della Polizia Locale Michele Maiullari.

La visita è stata l’occasione per ricordare il 150° anniversario della costituzione del “Leggendario” Settimo avvenuta a Verona il 1º gennaio 1871, in attuazione del Regio Decreto del 13 novembre 1870.

È stato esposto, infatti, sulla facciata principale di Palazzo di Città, lo striscione commemorativo, sulle note dell’Inno al Settimo suonato dalla Fanfara, per condividere l’evento con la comunità.

Il 7° Reggimento Bersaglieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Altamura nel 2013 e si è dedicato negli anni, ad innumerevoli iniziative come donazioni di beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà, tramite la Caritas o l’adesione alla raccolta sangue presso l'Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”, durante l’emergenza epidemiologica.

La Sindaca ha ribadito il suo apprezzamento per quanto fatto sino ad ora: un’attività strategica, preziosa ed irrinunciabile per la comunità altamurana.