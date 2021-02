Ristori a Comuni della Murgia, Paolicelli “In IV Commissione chiederemo conto dei ritardi”

Il presidente della Commissione Sviluppo economico, Francesco Paolicelli, ha convocato l'assemblea per giovedì 4 febbraio alle ore 10 per discutere sul tema dei ristori per i Comuni pugliesi rimasti in zona arancione nel mese di dicembre.

“Le misure restrittive legate alla cosiddetta 'zona arancione', necessarie per contenere il diffondersi del contagio da Covid-19, - spiega Paolicelli - continuano a mettere a dura prova alcune categorie di imprenditori che tuttora non possono riprendere a lavorare, dopo diversi mesi di stop. Tra l'altro, a ridosso del periodo natalizio, dato il repentino aumento dei casi di positività, alcune zone della Puglia sono rimaste ulteriormente penalizzate ritrovandosi collocate in fascia a medio rischio e quindi destinatarie di provvedimenti restrittivi. Si tratta di 20 Comuni compresi tra la Capitanata, la sesta provincia e la Murgia barese, dove ristoratori e negozianti al collasso chiedono di essere al più presto ristorati dalle perdite, le ennesime, subite in un periodo dell'anno che in tempi normali sarebbe stato il più proficuo. Proprio per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO di quei Comuni, la giunta regionale lo scorso 22 dicembre ha approvato una delibera finalizzata a stanziare circa 20 milioni di euro in ristori. Con la prossima riunione della commissione, chiederemo all'assessore regionale allo Sviluppo economico, e ai presidenti delle Camere di Commercio di Bari e Foggia, con il coinvolgimento dei rappresentanti di categoria, a che punto si è arrivati con la procedura di erogazione dei sussidi. "Nessun ritardo può essere tollerato: i lavoratori più duramente colpiti dalla crisi devono essere risarciti il prima possibile”.

La riunione si terrà in modalità videoconferenza da remoto, dall'aula del Consiglio Regionale a Bari, in via Gentile 52.