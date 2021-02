Parco Nazionale Alta Murgia: "Rimozione rifiuti abbandonati, grazie al Comune di Altamura"

Tamponi antigenici rapidi in farmacia, via libera della Regione. Costeranno al massimo 20 euro

Riguarda le persone che non appartengono a categorie a rischio, per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse, e non siano contatto di caso sospetto​. ​L’adesione delle farmacie è volontaria