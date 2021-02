Coronavirus, Puglia in zona gialla. Bar, ristoranti e spostamenti: cosa si può fare

A partire da oggi, 11 febbraio, la Puglia – come è noto – è in zona gialla.



Per tutta verità, però, non si tratta di una vera e propria zona gialla ma di una zona gialla “rafforzata”: almeno fino al prossimo 15 febbraio, infatti, resterà in vigore il divieto di spostamento al di fuori della propria regione se non motivi di lavoro, salute o emergenza.



Ma quindi cosa cambierà nella vita dei cittadini?

Bar e ristoranti potranno essere aperti con la possibilità, per i clienti, di consumare all’interno dei locali fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, “salvo che siano tutti conviventi".

Dalle 18:00 e fino alle ore 22:00 sarà possibile eseguire l’asporto.



Attenzione però: per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Sempre dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.



Nessuna limitazione, come fino ad ora, per quanto concerne la consegna a domicilio.

Con la zona gialla viene meno, inoltre, il divieto di spostamento tra i comuni della stessa regione.

Aperti negozi e centri commerciali. Ancora chiuse, invece, palestre e piscine.

Resterà sempre in vigore il coprifuoco a partire dalle ore 22:00.