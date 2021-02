Plasma iperimmune, un nuovo appello alla donazione

Anche oggi, abbiamo ricevuto in redazione l'appello di alcuni concittadini, familiari di pazienti affetti da Covid-19 che versano in condizioni serie. Anche oggi, ci appeliamo al grande cuore che accomuna gli altamurani chiedendo - a chi ha già contratto il virus ed è guarito - di donare il plasma iperimmune. Seppur sperimentale è una delle vie che si percorre attualmente negli ospedali di riferimento dei santermani e che dona speranza a tante famiglie.



Nell’attesa della vaccinazione e della cosiddetta “immunità di gregge” la comunità scientifica ha cercato strade percorribili per curare i pazienti Covid e quella del plasma iperimmune, attualmente ancora sperimentale, che ha dato ottimi risultati: è una strategia che si basa sulla immunizzazione passiva, utilizza anticorpi che neutralizzano il virus e ne riducono la carica virale mediante il loro trasferimento (“passivo”) in soggetti ammalati o a rischio elevato di contagio. Gli anticorpi, com’è noto, possono essere presenti nel plasma - detto “iperimmune” - di chi ha contratto l’infezione con sintomatologia lieve o addirittura in forma asintomatica e poi ha eliminato il virus.

I donatori – che ricordiamo devono essere persone che hanno contratto il Covid-19 e poi ne sono guarite - possono contattare l’Ospedale della Murgia “F. Perinei” ai numeri dell'URP 800 632 999 - 080 3108399

Nel silenzio di un gesto di dignità e solidarietà, doniamo speranza a chi è in difficoltà.