Prenotazioni Vaccini over 80: falsa partenza. La Regione:«Boom di richieste: oltre 14mila»

Primo giorno di prenotazione per i vaccini anti Covid agli over 80 e primi, grossi, problemi.

In molti, infatti, hanno già parlato di un vero e proprio “flop”.

Alle 14, infatti, prendeva avvio la possibilità di prenotazione.

Ma dopo due ore dall’avvio già i primi disagi per gli utenti: linee quasi sempre intasate al Cup, il sito web Puglia Salute con problemi tecnici e inaccessibile. Difficoltà anche nelle farmacie dove si sono create le prime code.

Una partenza pessima che ha provocato più di un disappunto da parte delle famiglie e degli anziani ultraottantenni.

Alle 16:00, sul sito della Regione Puglia, non era ancora stata attivata la sezione e, chiamando il Cup, le linee risultavano occupate o che non rispondevano.

Ovviamente la questione ha assunto anche connotazioni politiche.

«Già nutrivamo più di una perplessità in merito alle prenotazioni dei vaccini agli over 80 per via telematica (non conosciamo molti 80enni così pratici con i pc), ma adesso siamo alla beffa: nemmeno è trascorsa la prima ora utile per prenotarsi su Puglia Salute che il servizio non è attivo e non c'è possibilità di iscriversi per il vaccino».

Così il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale capeggiato da Mauro D'Attis.

«Un esempio di inefficienza notevole, che si aggiunge alla recente brutta figura della Giunta regionale sulla trasmissione dei dati Covid al ministero. Complimenti a Lopalco!» - conclude Forza Italia.

Pensanti critiche anche da Fratelli d’Italia.

«Ennesima gaffe del duo Emiliano-Lopalco: stiamo ricevendo – scrive su Facebook Fdi - numerose lamentele dei cittadini sul disservizio di prenotazione dei vaccini per gli over 80. Si tratta dell’ultima dimostrazione - sottolineano nella nota - di un’organizzazione regionale impreparata su tutto ed Emiliano in questi mesi si è impegnato solo a pagare le “cambiali elettorali”, sistemando i suoi sodali con poltrone e incarichi, ma nulla ha fatto affinché la macchina della Regione fosse efficiente nella gestione della pandemia e delle priorità per l’assistenza sanitaria. L’ennesima brutta figura».

Nonostante i problemi, come riportano dagli ambienti regionali, nelle prime quattro ore dall’attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni anti-covid, nonostante i problemi tecnici a sito e Cup, sono state effettuate 14.426 prenotazioni da parte di cittadini over 80.

«Il sistema di prenotazione sta registrando numeri molto alti di adesione da parte degli ultraottantenni pugliesi - dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - i Cup delle Asl e le farmacie stanno gestendo un flusso di richieste molto elevato come dimostra il dato regionale di prenotazioni a quattro ore dall’attivazione del servizio. A breve sarà attivato anche il portale PugliaSalute che completerà i canali di prenotazione. Ricordiamo che i sistemi di prenotazione resteranno attivi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e quindi non c'è rischio di rimanere senza vaccino».