Saldi invernali, scadenza prorogata al 28 marzo

a Giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, ha disposto il posticipo della data di chiusura dei saldi al 28 marzo.

La scadenza era inizialmente fissata al 28 febbraio.

La decisione giunge a seguito della procedura di consultazione dello scorso 4 febbraio, a cui sono state invitate le associazioni di seguito elencate: Anci Puglia, Upi Puglia, Confcommercio Puglia, Confesercenti Puglia, Federdistribuzione, Legacooperative e Mutue Puglia, Confcooperative Puglia, le organizzazioni sindacali Confsal, Cgil, Cisl, Uil e la Consulta Regionale dei Consumatori e Utenti.

«Approviamo - spiega Delli Noci - un provvedimento concertato con le associazioni di categoria, con l’obiettivo di sostenere la ripresa del commercio al dettaglio nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste. Prolungare il periodo dei saldi, in un periodo di grande sofferenza da parte dei commercianti a seguito delle misure anticovid, rappresenta un incentivo in più per spingere i cittadini ad acquistare negli esercizi di prossimità e sostenere il tessuto locale. La nostra rappresenta una delle attività che vogliamo mettere in campo per invertire i dati sul commercio al dettaglio non alimentare diffusi dall’Istat che segnalano un calo significativo nell’ultimo anno. Orientare gli acquisti dei cittadini verso le attività commerciali del proprio territorio attraverso la proroga dei saldi ha dunque l’obiettivo di sostenere le categorie merceologiche particolarmente colpite dalle misure restrittive».