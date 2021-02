Ristori ai Comuni, pubblicato il bando. Paolicelli: “L'impegno è stato mantenuto”

Il bando per i ristori alle imprese dei comuni in zona arancione a Dicembre è stato pubblicato, Francesco Paolicelli: “Come promesso, i bandi per i ristori alle imprese sono pronti. Da oggi i titolari della attività costrette a restare chiuse nel mese di dicembre tra i comuni delle province di Bari, Bat e Foggia, possono presentare domanda per ottenere i sussidi”. Lo annuncia il presidente della IV Commissione, Francesco Paolicelli, dopo che in una delle assemblee aveva chiesto conto della situazione all'assessore allo Sviluppo economico e ai presidenti delle Camere di commercio di Bari e Foggia, riguardo la procedura di accesso ai fondi per i 20 Comuni pugliesi rimasti in zona arancione a ridosso del periodo natalizio, come da ordinanza regionale del 7.12.2020.

“In quella occasione – spiega Paolicelli – i presidenti e l'assessore Delli Noci avevano assicurato che l'iter per l'accesso ai fondi era stato sbloccato e che presto sarebbero stati pubblicati gli appositi bandi, allargando tra l'altro la platea dei beneficiari e snellendo le procedure burocratiche per compilare la domanda. Siamo lieti di constatare che l'impegno sia stato mantenuto”.

“Si tratta di una risposta concreta e importante per centinaia di lavoratori – aggiunge il presidente della Commissione Sviluppo economico – che finalmente possono essere parzialmente risarciti delle gravi perdite subite in uno dei periodi più proficui per le vendite in tempi normali”.

“Purtroppo l'emergenza non è ancora finita. Continueremo ad ascoltare le esigenze di ristoratori, esercenti e altre categorie maggiormente colpite dalla crisi, attraverso un confronto con i loro rappresentanti e promuovendo le loro istanze nelle apposite sedi istituzionali. Nessun appello rimarrà inascoltato”.