Trasporto pubblico, Sita Sud: «Biglietti corsa semplice acquistabili solo online»

Novità per tutti i viaggiatori. A comunicarle è la Sita Sud.

A causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, e per evitare che a bordo dei mezzi si creino condizioni non conformi, diventa indispensabile conoscere analiticamente il tracciamento dei viaggiatori presenti, al fine di evitare un sovrannumero di passeggeri.

A decorrere quindi dal prossimo 22 febbraio 2021, non sarà più possibile acquistare i biglietti di corsa semplice presso i punti di vendita convenzionati, in quanto, l’unico canale di acquisto resterà, al momento, il sito www.cotrap.it.



Alle biglietterie convenzionate – comunica ancora la Sita Sud - sarà invece concessa, in esclusiva, la vendita degli abbonamenti settimanali e mensili.

Si ricorda l’obbligo per gli abbonati di effettuare la prenotazione delle corse su cui intendono viaggiare sul portale www.cotrap.it.



Infine, si comunica che tutti i biglietti emessi e acquistati presso i punti vendita fino al 22 febbraio 2021 e non ancora utilizzati, sono sospesi e potranno essere fruiti quando verranno ripristinate le precedenti condizioni di viaggio.