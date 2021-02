Domani al via la campagna vaccinale per gli over 80

Firmata l’ordinanza: didattica a distanza per tutte le scuole fino al 5 marzo

Attualità

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado.​ Data facoltà di ammettere in presenza gli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla Ddi, purché non sia superato il limite del 50% per ogni classe o sezione d'infanzia