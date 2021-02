In Puglia vaccino anti-Covid obbligatorio per operatori sanitari

Diviene obbligatoria, in Puglia, la vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione della infezione.

A stabilirlo, con una Legge, è il Consiglio regionale con 28 voti favorevoli.



La proposta di legge è stata presentata dal presidente della I Commissione, Fabiano Amati, e risulta in coerenza con le disposizioni di sicurezza previste dalla legge regionale 19 del 2018 e del successivo regolamento attuativo, in materia di prevenzione e controllo della trasmissione delle infezioni con particolare riferimento all'epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza e tubercolosi.

La legge appena approvata si rivolge agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale e mira a prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura. L’obiettivo è quello di inibire l'accesso ai reparti degli istituti di cura agli operatori sanitari se non vaccinati.