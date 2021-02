Vaccinazione Covid docenti, c'è l'accordo tra Regione Puglia e medici di base

Siglato, ieri, dalle rappresentanze sindacali e da Regione Puglia l’accordo che prevede il coinvolgimento dei medici di medicina generale - medici di famiglia, di continuità assistenziale e del 118 - nella campagna di vaccinazione per il Covid-19 riservata agli insegnanti e al personale delle scuole.

Lo riferisce la Fimmg (Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale) in una nota.

Il coinvolgimento sarà su base volontaria e prevede che i medici segnalino la propria disponibilità al Dipartimento di prevenzione che li assegnerà ai punti che si stanno attivando in questi giorni nei singoli Comuni per vaccinare il personale scolastico e per i quali la Regione ha chiesto il supporto della medicina generale.

La Regione ha inoltre chiesto alla medicina generale un coinvolgimento nel piano vaccinale, con ruolo e attività che saranno definiti nei prossimi giorni e che prevedono un inserimento a partire dalla fase 2 e secondo le priorità definite dal piano vaccinale nazionale, inclusi i pazienti in ADI.

«Crediamo che questo possa costituire un rinnovato rapporto di collaborazione tra la medicina generale e i decisori politici della Sanità pugliese. in cui i medici possano dare il proprio importante contributo al sistema sanitario e la Regione presti ascolto alle criticità evidenziate dalla categoria. Un rapporto che punti al raggiungimento di obiettivi di lungo periodo, a partire dai bisogni di salute dei cittadini» - dichiara Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari.