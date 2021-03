Covid Altamura - Melodia: "Confronto con gli altri Sindaci per definire delle strategie comuni"

La Sindaca, Rosa Melodia: "Avendo avuto gli ultimi due aggiornamenti in date ravvicinate, 28 febbraio e 1° marzo è difficile fare una stima nello specifico di quanto sta accadendo. Di certo la soglia dell’attenzione deve essere massima, come sempre. Ieri è stato pubblicato il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 6 marzo e su cui si sta ragionando in vista di provvedimenti mirati sul territorio e della situazione a livello non solo locale, ma anche regionale. È continuo e costante il confronto con gli altri Sindaci per definire delle strategie comuni. L’ultima riunione si è tenuta stamattina sul piano vaccinale anti-covid.

Rivolgo un appello ai medici di medicina generale affinché si mettano a disposizione nella somministrazione del vaccino, in un secondo turno, dopo lo svolgimento delle attività ambulatoriali, anche gratuitamente."