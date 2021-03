Guardia di Finanza, pubblicato bando di concorso per il reclutamento di 10 tenenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 (4^ Serie Speciale del 23 febbraio 2021) il concorso per il reclutamento di 10 tenenti (2 per l’area amministraiva, 2 per quella telematica, 2 per le infrastrutture, 3 per la sanità e 1 per la veterinaria) in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del corpo della Guardia di Finanza, per l’anno 2021.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul portale concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro e non oltre il termine perentorio del 25 marzo 2021 alle ore 12:00.



Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, non abbiano superato il compimento del 32° anno di età (e quindi siano nati in data non antecedente al 1 gennaio 1989).



Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma d’istruzione secondaria di primo grado per i posti riservati ai volontari delle forze armate e di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione delle lauree c.d. “triennali” o di “I livello”).

Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito internet www.gdf.gov.it.