MasterChef 10 vince l'altamurano Francesco Aquila

L’altamurano Francesco Aquila è il vincitore di MasterChef 10.

Francesco, 34enne cuoco amatoriale pugliese, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al termine di una finale accesissima, equilibrata ed avvincente.

Il premio: 100mila euro in gettori d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini&Castoldi.

Alla vigilia della finale, era proprio l’altamurano il favorito alla vittoria e tutto è andato come previsto.

Già in passato aveva provato ad entrare a far parte dei concorrenti in gara del celebre programma televisivo dedicato alla cucina. Nella decima edizione, oltre a partecipare e a raggiungere la finale, è riuscito a vincere.

Il suo sogno è di aprire una catena di ristoranti sfruttando le sue duplici competenze sia in cucina che in sala.