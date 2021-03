Il 21 Marzo inizieranno i lavori per le scuole “C. Tagliaferri” e “E. Pacelli”

Entro il 21 marzo avranno inizio i lavori per la scuola dell’infanzia “C. Tagliaferri” e per la scuola secondaria di primo grado “E. Pacelli”. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza dei solai con la rimozione ed il conseguente ripristino degli intonaci ammalorati.

Sarà impiegato un finanziamento dal MIUR di 200.000 € (equamente ripartito fra le due scuole) messo a disposizione proprio per l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici statali e per interventi di messi in sicurezza, necessari a seguito di indagini diagnostiche.

Sono previsti inoltre interventi per le scuole primarie e dell’infanzia “G. Garibaldi” (250.000 €) e “IV Novembre” (200.000 €).