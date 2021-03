Covid Altamura - Casi in aumento, 571 attualmente positivi

Ordinanza regionale: scuole chiuse dal 12 marzo al 6 aprile e vietato lo stazionamento all'aperto

Cronaca

Restano alcune eccezioni indicate nel provvedimento. Vietato, inoltre, lo stazionamento all’aperto se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente