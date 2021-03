Paolicelli: “Definita convenzione tra Regione, Unioncamere e Anci Puglia per ristori agli ambulanti"

Crisi degli ambulanti, Paolicelli: “Definita la convenzione tra Regione, Unioncamere e Anci Puglia per la distribuzione dei ristori agli ambulanti”

“Presto saranno chiariti i criteri per distribuire in modo equo e rapido i 4 milioni già messi a disposizione per gli ambulanti fieristi”. Lo afferma il presidente della IV Commissione, Francesco Paolicelli, a margine della Commissione convocata per discutere delle problematiche che i venditori ambulanti stanno affrontando a causa dell’emergenza sanitaria che da ormai un anno va avanti, con l’audizione dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, richiesta dai consiglieri Ventola e Mennea, e della dottoressa Francesca Zampano, dirigente della Sezione attività economiche artigianali e commerciali.

“La dottoressa Zampano, - aggiunge Paolicelli - ci ha garantito che è stato aperto un confronto stringente con Unioncamere e Anci Puglia, per far sì che già tra oggi e domani venga approvata una delibera di convenzione che chiarisca quali sono i soggetti destinatari delle risorse, che se pur esigue sono indispensabili per ridare fiato a un settore messo in ginocchio dalla pandemia. In Puglia, fiere, sagre e mercati rappresentano un comparto importante non solo per lo sviluppo economico e turistico ma anche culturale, in quanto elemento fortemente identitario del nostro territorio. Sono circa 15.500 nella regione gli operatori che rispondono ai codici Ateco destinatari dei ristori previsti. Abbiamo perciò ritenuto doveroso sentire oggi anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, i quali oltre a sostegni economici chiedono interventi sul rinnovo delle concessioni agli operatori mercatali. La dottoressa Zampano ha specificato che proprio in questi giorni il tema è oggetto di lavoro a livello nazionale nell’ambito del DL ‘Semplificazioni’. Siamo fiduciosi quindi che presto saranno individuate le soluzioni per una più efficace disciplina della materia, tenendo sempre ben presenti quali sono le esigenze dei lavoratori e coinvolgendo tutti gli enti coinvolti, compresi i Comuni”