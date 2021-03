Dalla Diocesi le disposizioni per le celebrazioni della Settimana Santa

Visto il Decreto legge del 12 marzo 2021, che introduce nuove misure urgenti per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19, valide su tutto il territorio nazionale, e che colloca la Regione Puglia nella “Zona rossa” fino al 6 aprile, il vescovo Giovanni Ricchiuti dispone che fino a tale data, in tutta la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. tutte le celebrazioni, come anche l’eventuale Adorazione Eucaristica o la lectio divina, devono concludersi entro le ore 21.30.

Disposizioni anche per la Settimana Santa. La Domenica delle Palme potrà essere celebrata senza alcuna processione e in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami da mano a mano.

La Messa Crismale è rimandata a data da destinarsi. Il Giovedì Santo, nella Messa “In Coena Domini” sarà omesso il rito della lavanda dei piedi. L’adorazione potrà essere vissuta entro l’orario di coprifuoco e nel rispetto delle norme anti-contagio, evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria parrocchia.

Il Venerdì Santo, nella celebrazione “In Passione Domini”, sarà omesso l’atto di adorazione della Croce mediante il bacio da parte dei fedeli.

La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito, in orario compatibile con il coprifuoco, con inizio non prima delle ore 19.30.



Sospese, in via precauzionale, tutte le attività catechetiche in presenza, sia per quanto riguarda la catechesi in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana di fanciulli, ragazzi e adolescenti, sia per quanto riguarda la catechesi dei giovani, dei fidanzati in preparazione al matrimonio, delle famiglie e degli adulti. Di qui l’indicazione di favorire, per quanto è possibile, la catechesi in modalità on line.

In ultimo, la Diocesi rende noto che non è consentito l’accesso agli esterni terzi agli Uffici della Curia diocesana di Altamura e agli Uffici Curiali Zonali di Gravina in Puglia e di Acquaviva delle Fonti, fino al 6 aprile 2021, salvo a coloro che hanno necessità di recarsi presso la Cancelleria, l’Ufficio Matrimoni e l’Ufficio Economato, per i quali l’accesso potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico. Per comunicazioni urgenti di carattere generale, è possibile contattare il Moderatore di Curia, telefonicamente (080 3147024) o al seguente indirizzo e-mail: vincpanaro@libero.it.