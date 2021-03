Zona Rossa - Diminuiscono gli spostamenti ad Altamura ma in aumento rispetto al lockdown

A una settimana dall’inizio della zona rossa in molte regioni italiane, le misure restrittive previste dal Governo per contenere la pandemia continuano a incidere sugli spostamenti, ma con impatti differenti a seconda dei territori presi in esame. In Italia, durante la settimana, si è assistito a una complessiva diminuzione dei movimenti nelle regioni rosse rispetto alla settimana precedente e alla normalità pre Covid con qualche eccezione. Nonostante questo, nessuna regione registra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020 e il numero di spostamenti è ancora più che doppio in rispetto a quel periodo.

Grazie a quanto rilevato da "City Analytics - Mappa di mobilità” - di Enel X e HERE Technologies - è possibile stimare la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale attraverso i dati di geolocalizzazione. Tra i territori passati dal giallo al rosso, la regione rossa su cui risulta aver inciso di meno lo stop del Governo è la Puglia, con un incremento dell’1% di spostamenti rilevati ieri rispetto alla settimana precedente e un -15% rispetto periodo pre-Covid, e comunque +131% rispetto al lockdown del secondo trimestre del 2020.

I dati su Altamura. Quando la zona rossa ha influito sulla limitazione degli spostamenti? Da lunedì 15 marzo, primo giorno in zona rossa, si è registrato un decremento degli spostamenti, -20% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Decremento che era già stato rilevato per tutto il weekend precedente, momento in cui era entrata in vigore l'ordinanza sindacale che limitava le aperture di negozi e ristoranti alle 19:00.

Aumento significativo durante la scorsa settimana nei giorni di mercoledì 17 marzo (+80% rispetto alla settimana precedente) e giovedì 18 marzo (+96% rispetto alla settimana precedente).

Rispetto al primo lockdown, c'è un incremento costante degli spostamenti ma le domeniche sono i giorni in cui si verificano i maggiori aumenti ad Altamura. Il giorno in cui sono stati registrati il maggior numero di spostamenti dall'inizio del 2021 si è verificato domenica 28 febbraio (+769% rispetto agli spostamenti registrati nel periodo del lockdown 22 marzo-3 maggio 2020).

Al secondo posto di questa particolare classifica c'è domenica 7 marzo con +737% rispetto agli spostamenti registrati nel periodo del lockdown 22 marzo-3 maggio 2020. Segue domenica 21 febbraio (+730% rispetto agli spostamenti registrati nel periodo del lockdown 22 marzo-3 maggio 2020).