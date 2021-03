Decreto Sostegno, Paolicelli: Faremo in modo che le risorse vadano anche agli ‘esodati dai ristori’

Nota del presidente della IV Commissione, Francesco Paolicelli.

“Il Governo, con il Decreto Sostegno, ha istituito un fondo di 200 milioni di euro a sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Si tratta di risorse importanti che saranno ripartite, con successivo decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del DL Sostegno, tra tutte le Regioni e le Province autonome, sulla base della proposta che sarà formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.

Il fondo è finalizzato a risarcire le attività economiche dalle ingenti perdite subite, con particolare riferimento a quelle imprese commerciali o di ristorazione operanti nei centri storici, nonché quelle attive nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Sono le attività che hanno bisogno di rimettersi in moto dopo il lungo stop, in modo da dare nuovo impulso a uno dei settori fondamentali per la crescita della nostra Regione e del nostro Paese.

Da presidente della Commissione Sviluppo economico e Turismo, mi impegnerò per far sì che i finanziamenti destinati alla Regione Puglia vadano indirizzati con la massima priorità a chi finora non ha potuto contare su alcun risarcimento, ossia tutti quegli esercenti definiti ‘esodati dai ristori’, i quali, a causa della rigidità dei parametri previsti per accedere al sistema dei ristori governativi, sono stati esclusi da ogni beneficio economico. Nelle prossime sedute di commissione convocherò i rappresentanti delle principali categorie coinvolte, per capire insieme quali siano le strategie migliori per impegnare al meglio le risorse che saranno destinate alla Puglia. Non c’è tempo da perdere, perché – mi auguro – presto ricomincerà la stagione degli eventi, delle cerimonie e delle attività turistiche. Non possiamo permetterci di sprecare questa occasione”.