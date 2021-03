Nel Barese vaccinati oltre 54mila over 80, prima dose per tutti gli operatori scolastici

Secondo il dato aggiornato alle 15:30 di ieri (26 marzo), in Puglia è stato somministrato il 90,7% delle dosi di vaccino anticovid: su 601.745 dosi consegnate ne sono state somministrate 545.601. (dato aggiornato alle 15,30).

Sono 168.762 le vaccinazioni fatte agli ultraottantenni, di cui 47.503 sono seconde dosi.

In giornata sono stati vaccinati 1078 over 80 nel Barese e domani è prevista la somministrazione della dose ad altri 1006: prosegue la campagna vaccinale dell'Asl Bari, con un particolare riguardo per gli anziani; tra prime e seconde dosi, i centri vaccinali hanno eseguito sino ad ora 54.417 somministrazioni a soggetti con età pari o superiore a 80 anni.

Prosegue la campagna nei centri diurni, dove ieri sono state somministrate 312 seconde dosi, oltre che nelle strutture per utenti psichiatrici. In programma per domani, 27 marzo, l’attività di somministrazione per over 80 a domicilio, a cura del team mobile del Dipartimento di Prevenzione, mentre al Policlinico è previsto l'avvio delle somministrazioni per i pazienti in attesa di trapianto o che già hanno ricevuto un trapianto.

La Asl di Bari, inoltre, ha somministrato 29.533 dosi di vaccini ad operatori scolastici, concludendo la prima dose in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bari e provincia, anche per i docenti e non docenti fragili. Complessivamente sono stati somministrati più di 185mila vaccini a soggetti appartenenti alle diverse categorie inserite prioritariamente nel Piano vaccinale.