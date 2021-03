Covid e chiusure attività, Scaramuzzi (Mio Puglia): «Dal 6 aprile riapriamo a pranzo e cena»

«Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno a pranzo e a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza».

A ribadirlo è il neo coordinatore regionale di Movimento Imprese Ospitalità (aderente a Federturismo Confindustria), Maurizio Scaramuzzi, a tutti gli esponenti politici regionali rappresentando che all’iniziativa aderiranno centinaia di operatori del settore.

«Da un anno – aggiunge Scaramuzzi - i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazioni, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono più padroni del presente e del futuro né di quello delle loro famiglie. Con l’ultimo decreto Sostegno è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivo dopo il 10 aprile».