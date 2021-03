Covid, vaccini: portale adesioni Puglia attivo e già preso d'assalto

E' stato preso d'assalto dalle 14:00 di oggi il portale "La Puglia ti vaccina" attraverso il quale è possibole aderire alla campagna vaccinale che in questa fase consente la prenotazione per le persone nate nel 1942 e nel 1943. Nel giro di pochi minuti dall'avvio, gli utenti in "coda" sono passati da circa 1.700 a oltre 15mila, con una attesa stimata di oltre un'ora. Intorno alle 17 il periodo di attesa è sceso intorno ai venti minuti.

«In questo momento, come te, un elevato numero di persone sta accedendo al portale istituzionale. Il limite degli accessi preserva il regolare funzionamento del portale» si legge nel messaggio che compare appena collegati al sito. «Se sei in coda per accedere a La Puglia ti vaccina ti ricordiamo che le persone nate nel 1942 e nel 1943 possono aderire alla campagna da oggi sino al 10 aprile. Ci scusiamo per l'attesa. Al termine della coda potrai navigare normalmente fra le pagine del sito».

Sul sito è possibile trovare ogni informazione riguardo la campagna vaccinale anti Covid e conoscere il proprio giorno e la propria sede per la somministrazione del siero.

In Puglia, infatti, non ci si dovrà prenotare per sottoporsi all'inoculazione, per le persone da 79 a 60 anni in buona salute il sistema sanitario regionale definisce automaticamente il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini.

Chi vuole vaccinarsi deve soltanto accedere al portale e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell'appuntamento.

Le adesioni sono partite dalle ore 14.00. Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso: la piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it; il numero verde 800.71.39.31 o recandosi in farmacia.