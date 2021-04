Emiliano su Pasqua e Pasquetta: «Autogestitevi, non pretendete controlli»

Con il record di contagi in Puglia, toccato nella giornata di ieri con il bollettino epidemiologico che parlava di oltre 2.300 casi su 13mila tamponi processati, si moltiplicano gli appelli delle istituzioni per le imminenti estività pasquali. A parlare ai cittadini pugliesi, è Michele Emiliano, intervenuto su Sky.

«Bisogna ridurre al massimo, durante queste festività, ogni occasione di incontro. Le messe si possono seguire in tv, si possono fare per tv e per telefono tutti quelli adempimenti che è possibile fare di persona» le parole del governatore pugliese.

Poi sui controlli in questi giorni. «Evitate per favore i contatti, vi prego di autogestirvi e di comprendere che anche solo fare gli auguri ad una persona cara, può innescare una catastrofe. Evitate di chiedere controlli perchè tanto nessuno è in grado di multarvi. Diciamolo chiaramente, non pretendete dallo Stato ciò che poi voi stessi non siete in grado di fare da soli, facendo funzionare il cervello».