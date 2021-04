Vaccinazioni Anti Covid, operatori sanitari e non potranno candidarsi per supportare la campagna

La campagna vaccinale, seppur avviata da tempo, ancora non è entrata perfettamente a regime.

Per migliorare questo servizio – necessario per debellare il Covid-19 – la Asl Ba propone un accordo di collaborazione per tutti gli operatori sanitari che vogliano partecipare su base volontaria e gratuita al piano di somministrazione dei vaccini.



Per potersi candidare – come ricorda la direzione generale della ASL di Bari - è sufficiente inviare una e-mail con la propria candidatura al seguente indirizzo: direzione.generale@asl.bari.it

Le adesioni sono aperte anche a operatori non sanitari che vogliano fornire il proprio supporto alla campagna vaccinale

L’area del personale provvederà a contattare i volontari che hanno manifestato la propria adesione sulla base di un accordo di collaborazione.

Per tutte le altre info è possibile consultare questo documento.