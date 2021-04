Covid e chiusure attività, Mio Puglia: «Dal decreto aprile attendiamo risposte vere»

Non si placa la protesta conseguente alle chiusure disposte dall’ultimo decreto governativo di contrasto al contagio da Covid-19.

Da mesi, infatti, diverse attività sono in grosse difficoltà economiche scaturenti appunto dalle chiusure.

«Nell’attesissimo decreto Sostegni di aprile, quello che dovrà concentrare l’erogazione di risorse importanti, il comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) attende risposte vere – e sottolineo vere – riguardo ad alcune problematiche impellenti. La prima riguarda gli affitti che i piccoli imprenditori devono continuare a pagare nonostante siano stati costretti a chiudere. La seconda, il blocco della ripartenza dei mutui e dei finanziamenti. La terza, il blocco degli sfratti commerciali (e di quelli in esecuzione) per le imprese entrate in crisi a causa della pandemia. La quarta, l’indispensabile blocco delle licenze da attivare per alcuni anni, con l’obiettivo di evitare che la criminalità organizzata, o investitori esteri, possano acquistare eccellenze del nostro Paese, strangolate dalle restrizioni, per una manciata di euro» - afferma il presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità, Paolo Bianchini.

A Bianchini fa eco il coordinatore regionale della Puglia del Movimento, Maurizio Scaramuzzi.

Scaramuzzi, circa una settimana fa, aveva preannunciato possibili riaperture da parte di diverse attività del settore ospitalità a partire dal 5 aprile, ovvero dopo le festività pasquali.

«Siamo davvero arrivati al punto zero – afferma Scaramuzzi in una nota inviata in Redazione - è necessario tirare una riga e ripartire. Per questo invito tutte le partite Iva pugliesi dalle attività del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca), insieme alle attività connesse e tutte le partite Iva ed attività in generale a manifestare contro le chiusure dei locali, con “Mio Italia” insieme ad “Apit Italia” Associazione Partite Iva Territorio Italia e con “Pin” Partite Iva Nazionale e molti altri gruppi partecipando alla manifestazione di Roma martedì 6 aprile alle ore 16 presso piazza di Spagna. Adesso basta dobbiamo avere il coraggio che non hanno i nostri politici e riaprire un Paese Ingiustamente chiuso».

«Per ripartire tutti insieme il 6 aprile ci vediamo in piazza di spagna a Roma. E come ribadisce il presidente Bianchini, dal 7 aprile migliaia di ristoratori italiani riapriranno le porte ai clienti nonostante i divieti. Non per protesta, ma per sopravvivenza. Tutti – conclude il coordinatore regionale della Puglia - dobbiamo collaborare seguendo le regole per ricostruire le nostre vite».