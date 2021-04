Covid, a Pasqua e Pasquetta Foresta Mercadante chiusa ad auto e pedoni

Foresta Mercadante inaccessibile nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Il sindaco di Cassano, Maria Pia Di Medio, come l'anno scorso, ha disposto che la chiusura totale della dell’area.

Un provvedimento adottato per impedire eventuali assembramenti e una ulteriore diffusione del contagio da Covid-19.

Controlli serrati agli ingressi della Foresta, dunque, con presidi delle forze dell’ordine in tutte le strade di accesso.

La "Santermana" – la strada che taglia in due la Foresta Mercadante, congiungendo la provinciale 145 con la via vecchia di Altamura - sarà chiusa al traffico anche martedì 6 aprile per consentire le riprese del film d’avventura “Dakota”: il divieto sarà in vigore dalle 7 alle 22.