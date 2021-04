Accelerano i lavori per il centro vaccini in via Manzoni - Apertura prevista per Domenica 11 Aprile

Questa mattina la Sindaca Rosa Melodia si è recata, con i referenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ASL, per un sopralluogo, presso il Palazzetto dello Sport di via Manzoni, dove sono in corso i lavori di allestimento del centro vaccini.

Sono previste 16 postazioni per la somministrazione del vaccino, una di emergenza, oltre a quelle per l’accettazione e l'anamnesi. Gli spalti saranno utilizzati per l’attesa fra vaccino e post vaccino.

I lavori procedono speditamente per far sì che la struttura possa essere pronta domenica, rispettando così il calendario di prenotazioni già predisposto dalla ASL.

Dal momento in cui sarà aperto il nuovo centro vaccini, l'area per il prelievo dei tamponi molecolari sarà esclusivamente quella predisposta presso lo stadio Tonino D'Angelo e non più l'area in via Manzoni per evitare sovrapposizioni.