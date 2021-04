Ellediemme – La soluzione per smaltire i rifiuti delle vostre attività

Qualsiasi attività, che sia artigianale, commerciale, agricolo ed industriale, produce rifiuti non classificati come urbani e quindi definiti rifiuti speciali. Al servizio delle attività economiche c’è Ellediemme che da oltre 15 anni si occupa del recupero e dello smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi per tutti i tipi di attività produttive presenti sul territorio fornendo anche il supporto di consulenza ambientale.

Ellediemme Trasporti ed Ecologia: “Aiutiamo a rispettare l’ambiente”. Come e quando nasce la vostra azienda?

Da sempre la nostra famiglia vive in sinergia con l’ambiente e la natura, proveniamo infatti da una famiglia tradizionalmente dedita all’agricoltura, attività che ancora oggi portiamo avanti con passione.

Nei primi anni 2000, io e mio fratello Donato (purtroppo venuto a mancare), supportati anche da nostro padre Nicola, decidiamo di affiancare all’attività agricola l’attività di trasporti in conto terzi.

Quando la sensibilità ambientale era ancora poco diffusa la nostra azienda si è posta l’obiettivo di offrire un servizio nel recupero dei materiali di scarto principalmente di origine agricola, essendo il nostro territorio a forte vocazione agricola, consci di quanto una cattiva gestione dei residui dei prodotti utilizzati in agricoltura possa danneggiare l’ambiente.

Successivamente, con la crescente richiesta e attenzione ambientale, i nostri servizi hanno abbracciato anche altri settori produttivi, dotandoci di attrezzature all’avanguardia e sempre al passo con le richieste del territorio.

Tra i vostri servizi c’è il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi. Ci sono normative e procedure da seguire?

Le norme in ambito ambientale stabiliscono disposizioni molto rigide in materia di rifiuti pericolosi, in caso di mancata osservazione possono comportare conseguenze di tipo amministrativo e penale. I rifiuti pericolosi vanno gestiti accuratamente, una gestione improvvisata, infatti, comporta danni all’ecosistema. In primis, vanno utilizzati dispositivi di deposito temporaneo che evitino dispersioni e sversamenti. I rifiuti pericolosi vengono classificati in base a determinate caratteristiche di pericolo, sulla base delle sostanze contenute.

Le caratteristiche di pericolosità vengono in genere desunte dalle schede di sicurezza che accompagnano il prodotto, da cui si è originato il rifiuto. È importante evidenziare se durante il ciclo di vita la materia prima ha modificato le sue caratteristiche e, in caso di incertezze o di prodotti miscelati, vanno condotte analisi di caratterizzazione presso laboratori certificati.

Una corretta determinazione delle caratteristiche di pericolo ci indica quali misure adottare nel momento della movimentazione e trasporto dei rifiuti.

Quali sono le attività economiche che possono usufruire dei vostri servizi?

Ci rivolgiamo a tutte le tipologie di attività, sia di tipo artigianale, di tipo commerciale, agricolo ed industriale.

Quasi tutte le attività producono rifiuti non classificati come urbani, ad esempio rifiuti sanitari, lamette, aghi, barattoli di vernici, bombolette spray, scarti di lavorazione, attrezzature e arredi da dismettere.

Spesso non si è a conoscenza o sono pochi a sapere che le attività che dimostrano di avere una convenzione con una ditta privata e aver avviato a recupero i propri rifiuti, possono chiedere una riduzione sulla tassa sui rifiuti urbani prodotti presso la propria sede.

Oltre alla raccolta e trasporto dei rifiuti, offrite altri servizi alle aziende?

Ci occupiamo anche di consulenza ambientale, e quindi di aiutare le imprese in tutto ciò che concerne la gestione degli aspetti ambientali. Ci sono infatti degli adempimenti quali la gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la compilazione delle dichiarazioni annuali MUD sui rifiuti prodotti e smaltiti dall’azienda, adempimenti obbligatori di cui noi ci occupiamo per semplificare le modalità di gestione alle imprese.

Siamo anche in grado di fornire appositi container per il deposito temporaneo dei rifiuti presso i produttori, e siamo in grado di effettuare trasporti in genere e forniture di acqua potabile.

Avete qualche raccomandazione per i nostri lettori in caso dovessero avere bisogno di smaltire rifiuti speciali?

Innanzitutto, di non disfarsene in maniera irresponsabile, in quanto l’ambiente che ci circonda è un patrimonio delle future generazioni, a noi concesso soltanto in prestito. Per i rifiuti prodotti dai privati cittadini bisogna affidarsi al servizio di raccolta comunale con la possibilità di conferire presso le isole ecologiche attrezzate.

Nel caso si tratti di rifiuti prodotti da imprese, bisogna sempre verificare l’affidabilità dei propri fornitori, e diffidare da chi propone soluzioni troppo semplicistiche, in quanto il produttore è sempre responsabile di tutto processo di gestione dei rifiuti, anche dopo averli affidati al trasportatore. Bisogna affidarsi sempre ad aziende qualificate ed iscritte presso gli appositi albi di gestori ambientali.

Visita il sito web https://ellediemmeecologia.it/

Segui la pagina Facebook https://www.facebook.com/ellediemmeecologia.it