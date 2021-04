Una stanza per un sorriso, domani webinair di approfondimento: "Linfomi e leucemie in età giovanile"

Un tempo giudicate inguaribili, le malattie neoplastiche delle cellule staminali emopoietiche sono attualmente curabili.

Continuano le giornate di sensibilizzazione e prevenzione della ODV UNA STANZA PER UN SORRISO.

Mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 17, veicolata sul Canale You Tube Studenti Cagnazzi, La Rete della Solidarietà, che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado di Altamura e dei comuni pugliesi limitrofi e che ormai da anni è in stretta collaborazione con l’Associazione “Una Stanza per un Sorriso”, approfondisce il tema “Linfomi e leucemie in età giovanile: nuove sfide in campo diagnostico e terapeutico”.

Affiancati alla regia della Presidente Dott.ssa Rosanna Galantucci, tre i Relatori: Prof. Attilio Guarini (Direttore S.C. Ematologia IRCCS Giovanni Paolo II, Bari), Dott. Giovanni Dirienzo (Responsabile S.S.D. Patologia Clinica, Altamura) e Prof. Biagio Clemente (Dirigente Scolastico Capofila della Rete).

Saremo in collegamento con la Dott. ssa Serenella Varrese, D.S. Istituto Comprensivo Mantova 3.

Le patologie oncoematologiche registrano ogni anno quasi quarantamila nuove diagnosi ma, grazie alla prevenzione e alla maggiore adesione ai programmi di screening, UNA STANZA PER UN SORRISO sogna una vita migliore per i pazienti e reclama una capillare azione di profilassi e tutela della salute.

Il futuro comincia da te!