Da fanalino di coda a seconda in classica. Un pugliese su 4 è stato vaccinato

Da fanalino di coda a seconda Regione in Italia nella somministrazione di vaccini. A rendere nota la nota, orgogliosamente, ci ha pensato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano che, sui propri canali Facebook, ha aggiornato la popolazione. Di seguito le parole del presidente della regione.

Siamo la seconda regione italiana per capacità vaccinale. Ci siamo riusciti nonostante non ci vogliano dare gli stessi soldi dal Fondo Sanità nazionale e lo stesso personale di altre regioni in rapporto alla popolazione.

Oggi siamo comunque al secondo posto.

Alzando il Tricolore sul tetto del cantiere del nuovo ospedale che stiamo costruendo a Monopoli, ringrazio tutta la gente che sta lavorando per la nostra sanità, tutti i pugliesi, non solo i sanitari, le Asl, i distretti, i dipartimenti di prevenzione e la Protezione civile, ma anche tanti volontari. Il presidente lo si può attaccare in mille maniere, ma non attaccate queste persone che stanno lavorando. Incoraggiateli, stategli vicino, tenetevi la mano sul cuore perché non sono io che faccio le vaccinazioni, non è merito mio.

Un pugliese su 4 è stato vaccinato. Per avere un paragone, il Lazio che sta facendo un ottimo lavoro ha vaccinato 1 su 5. Quindi, evidentemente, tutte le regioni stanno facendo un ottimo lavoro e stanno collaborando senza distinzione di colore politico. Insomma, non siamo certamente senza problemi, quando ci sono errori cerchiamo di correggerli, ma siamo in campo e stiamo facendo la nostra parte con grande dedizione.

