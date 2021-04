Vaccino anti-Covid, nel Barese seconda dose per oltre 76mila persone

Sono in corso oggi in tutti i centri vaccinali della ASL 6mila somministrazioni destinate alle categorie previste, under 80 e fragili.

A partire da giovedì il NOA provvederà a distribuire ai medici di medicina generale dell’intero territorio provinciale tutta l’attuale fornitura di vaccino Moderna – circa 9mila dosi – a cui si aggiungeranno – sulla base dei nuovi quantitativi di vaccino previsti in serata – ulteriori 12mila dosi di Pfizer. Finora sono oltre 31mila le vaccinazioni eseguite dai medici di Medicina generale che sono intervenuti a domicilio, nelle sedi ASL e nei propri studi.

L’azienda sanitaria conta attualmente all’attivo 298.361 somministrazioni, di cui 222.266 prime dosi e 76.095 seconde.

Al Policlinico, con circa 1.200 somministrazioni, prosegue la campagna di vaccinazione rivolta ai pazienti fragili affetti da patologie neurologiche, emofiliche, da malattie infiammatorie croniche intestinali e delle persone Hiv positive.

Le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.053.193 (dato aggiornato alle ore 17.30).

Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età (dati aggiornati alle ore 17.30) sono: 1 dose over 80 anni Puglia al 82,9% (dato Italia: 81,9%) 2 dose over 80 anni Puglia al 50,4% (dato Italia: 41,7%).



Nel decennio 79-70 anni, 1 dose Puglia al 43% (dato Italia 40,5%).



Nel dettaglio:

1 dose 79 anni (Nati nel 1942) Puglia = 68%

1 dose 78 anni (Nati nel 1943) Puglia = 69%

1 dose 77 anni (Nati nel 1944) Puglia = 61%

1 dose 76 anni (Nati nel 1945) Puglia = 61%

1 dose 75 anni (Nati nel 1946) Puglia = 57%

1 dose 74 anni (Nati nel 1948) Puglia = 40%

1 dose 73 anni (Nati nel 1949) Puglia = 31%