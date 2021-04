Melodia: "Da lunedì 26 aprile inizio dei lavori sui tratti stradali in via Manzoni"

La sindaca, Rosa Melodia, annuncia l'inizio dei lavori in via Manzoni da Lunedì 26 aprile: "Se le condizioni meteo lo consentiranno, avranno inizio i lavori di messa in sicurezza dei tratti stradali più compromessi e pericolosi della viabilità principale di via Manzoni, a causa delle radici delle alberature esistenti che hanno creato dei dossi e rappresentano un pericolo per il transito delle auto." La sindaca continua: "Non è stato un lavoro semplice, abbiamo dovuto attendere sopralluoghi, relazioni ed autorizzazioni come quella ambientale della Città Metropolitana di Bari. Si tratta soltanto di un primo intervento. È già in fase di progettazione ed approvazione il progetto dell’intero asse viario che prevede la riqualificazione complessiva della viabilità e dell'area verde. Non ho mai dimenticato le cittadine ed i cittadini che hanno denunciato il degrado di questa via, sia percorrendola a piedi che in auto. Stiamo lavorando per dare non solo un volto nuovo alla strada, ma anche una maggiore vivibilità al quartiere."