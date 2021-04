Vaccino anti-Covid: in Puglia oltre 1 milione e 150mila dosi somministrate

Anche ieri, domenica 25 aprile, gli hub e i centri vaccinali della Puglia insieme ai medici di medicina generale hanno portato avanti le somministrazioni dei vaccini anticovid.

Sono 1.150.069 le vaccinazioni eseguite in Puglia (dato aggiornato alle ore 17:00 di ieri).

Domenica di vaccinazioni nella Asl di Bari a cura dei medici di Medicina generale. Terminata sabato la distribuzione delle 12mila dosi di Pfizer, ieri mattina sono state avviati le somministrazioni a domicilio e nei punti vaccinali di Ruvo, Corato, Terlizzi, Bitonto, Altamura, Gravina in Puglia, Gioia del Colle, Turi e Sammichele di Bari, in favore di pazienti fragili.

In parallelo ieri a Bari si sono svolte nuove sedute vaccinali per 52 pazienti autistici gravi e con disabilità intellettive nel centro Colli con un team di operatori interdisciplinari della Neuropsichiatria infantile e nel presidio post acuzie di Triggiano sono state eseguite ulteriori vaccinazioni per soggetti immunodepressi.

Sono 6.365 le dosi somministrate nelle ultime ore di cui 5.534 prime dosi, 831 seconde.

Come già comunicato dalla ASL, si ricorda agli utenti che le vaccinazioni programmate per quest'oggi lunedì 26 aprile per la fascia di età 70-79 anni sono state spostate al 4 maggio, e le vaccinazioni per le fasce di età 69-60 anni sono state rimandate di una settimana. Restano invariati luogo e orario di tutti gli appuntamenti.