MarinoBus accoglie con favore il Green Pass. Gerardo Marino: “È un segnale di speranza"

MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, esprime la propria soddisfazione per l’introduzione, da parte del Governo, del cosiddetto Green Pass che consentirà di spostarsi per turismo tra regioni anche qualora arancioni o rosse: la certificazione verde funzionerà da lasciapassare (con validità di 6 mesi) per chi ha già effettuato la vaccinazione completa contro il Covid e per chi ne è guarito o (di sole 48 ore) per chi ha eseguito un tampone rapido o molecolare con esito negativo.

Un provvedimento importante, come sottolinea Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus: “All’inizio della pandemia, l’anno scorso, per la prima volta in 60 anni e seppur per un periodo breve, fummo costretti a sospendere tutte le nostre corse. Subito dopo, e senza più alcuna interruzione, abbiamo assicurato sempre e comunque i nostri servizi di trasporto, pur ridotti, a tutti gli utenti aventi diritto nei limiti stabiliti dalla legge: un risultato ottenuto grazie all’attenzione e agli investimenti che abbiamo destinato alla tutela di viaggiatori e personale istituendo il Protocollo Sicurezza MarinoBus. Ora, il Green Pass, anche se ovviamente non risolutivo, rappresenta non solo un segnale di speranza ma un importante strumento di ripartenza vera in grado di combinare esigenze e desiderio di mobilità con la doverosa massima attenzione alla sicurezza. Chi vorrà, potrà pianificare le proprie ferie, corte o lunghe che siano, in regioni turistiche o nella propria terra di origine, con una ulteriore garanzia di viaggiare senza rischi e nella serenità di non rappresentare una minaccia di contagio per chi risiede nelle mete di destinazione. Abbiamo la ragionevole fiducia che l’estate in arrivo possa essere più serena di quella 2020, non solo grazie alla progressiva e auspicata introduzione di regole sempre più chiare ed efficaci e all’intensificazione della campagna vaccinale, ma anche a una maggiore consapevolezza di tutti – istituzioni, operatori economici e cittadini - sui rischi reali del Covid e delle condotte non adeguate”.

Per acquistare i biglietti per le destinazioni servite, basta utilizzare uno dei canali offerti dall’azienda: online, scaricando gratuitamente l’app MarinoBus sul proprio smartphone Android o iOS oppure visitando il sito web www.marinobus.it; telefonicamente, contattando il call center attivo H24 al numero 080 3112335; infine, nel modo più tradizionale, recandosi fisicamente presso uno degli sportelli di vendita attivi.

Il Protocollo Sicurezza MarinoBus

Il Protocollo, la cui affidabilità è collaudata ormai da un anno, consiste in regole e misure straordinarie definite dall’azienda ed implementate sul campo dal personale di manutenzione e di bordo, con la responsabile collaborazione dei passeggeri.

I mezzi MarinoBus vengono regolarmente sottoposti ad accurate operazioni d’igienizzazione ordinarie e straordinarie. Per accedere, occorre presentarsi indossando già la necessaria mascherina protettiva, sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner ed essere in possesso dell’autocertificazione per i motivi previsti dalla normativa oppure del Green Pass in formato cartaceo o digitale unitamente al titolo di viaggio.

A bordo, un tappetino igienizzante all'ingresso sanifica le suole dei viaggiatori e le sedute sono alternate garantendo il distanziamento di almeno un metro, anche grazie allo straordinario comfort dei pullman MarinoBus, a due piani con poltrone XXL e ampio spazio per le gambe tra una fila e l’altra. Inoltre, copri-sedili e tendine divisorie incrementano ulteriormente le condizioni di sicurezza.