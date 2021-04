Intervento di disinfestazione notturna venerdì 30 aprile

La Ditta Protecta S.r.l comunica che in data 30/04/2021 effettuerà il trattamento di disinfestazione notturna c/o territorio comunale di Altamura. Si precisa, che gli interventi riguarderanno tutte le zone periferiche (Ville e giardini) a partire dalle ore 23,00 circa e a seguire tutte le aree del centro abitato sino alle ore 04:30 circa.

Pertanto s’invita la cittadinanza a tenere chiuse le finestre, a non esporre la biancheria e le derrate alimentari.