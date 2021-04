Altamura - Riapre il mercato settimanale da sabato 1 Maggio

Con il passaggio in zona arancione ritorna anche il mercato settimanale ad Altamura.

Il comitato autonomo ambulanti italiani "CasAmbulanti" annuncia il ritorno del mercato e il Protocollo d'Impegno per l'osservanza delle prescrizioni anti Covid-19.

Il comunicato

"La riunione del COC del 26 aprile 2021 ha stabilito che sabato primo maggio il mercato settimanale, ad Altamura, si svolgerà in giornata festiva, con tutti gli operatori e tutti i settori merceologici.

Sabato scorso si è fatta sentire forte la categoria degli ambulanti che si erano recati ad Altamura e che avevano ottenuto rassicurazioni che la riunione del COC del 26 aprile avrebbe deciso nel merito.

Questo è accaduto e la decisione è stata quella richiesta ed auspicata dagli operatori del mercato, nel COC all’uopo rappresentati.

Nel corso della riunione è stata proprio la sindaca Rosa Melodia ad affermare la propria posizione di voler riaprire il mercato da sabato primo maggio e su questa posizione sono confluiti i pareri dei componenti del Comitato.

Da CasAmbulanti è stato il Presidente Savino Montaruli, che ha seguito passo passo gli eventi, avendo anche incontrato al comune la sindaca ed il segretario generale nelle scorse settimane, ad affermare: “il Primo Maggio sarà la Giornata del ritorno del mercato di Altamura e questa è una notizia straordinaria per tutti i concessionari di posteggio. Abbiamo trasmesso anche alla sindaca di Altamura il nostro Protocollo d’Impegno per l’osservanza della prescrizioni anti Covid-19 e siamo certi che tutti osserveranno le regole per contemperare il diritto alla salute con quello al lavoro. Gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto completamente fermo il mercato settimanale del sabato, con gravissime perdite. Poi da gennaio il mercato è ripartito con metà degli operatori per ogni settimana quindi sdoppiato. Ora viene ripristinata la normalità e la regolarità. Grazie alla Sindaca Melodia, al Comandante della Polizia Locale, al Segretario Generale, al Dirigente Suap ed a tutti i componenti del COC per la decisione che ha recepito le nostre richieste” – ha concluso Montaruli."