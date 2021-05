Piantato un albero in memoria di Anna Chiaromonte

In mattinata, in piazza Zanardelli, è stato trapiantato un albero in memoria della concittadina Anna Chiaromonte prematuramente scomparsa a seguito di un malore improvviso avvenuto nel Laboratorio Analisi dell'Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” in cui lavorava.

Il gesto è stato fortemente voluto dai suoi ex compagni di classe i quali hanno deciso di lasciare anche una dedica speciale per ricordarla: “Nessun atto di gentilezza, pur piccolo che sia, è mai sprecato (Esopo). Il nostro ricordo di Anna. La III B”

A questa iniziativa hanno partecipato il vicesindaco Pietro Mascolo ed il consigliere comunale Mario Catoro per rappresentare la vicinanza della comunità per la triste dipartita.